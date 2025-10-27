Подмосковные бадминтонисты выиграли 3 медали на чемпионате России

Подмосковные бадминтонисты успешно выступили на чемпионате России, выиграв медали разного достоинства. В Министерстве физической культуры и спорта региона уточнили, что на счету сборной серебряная награда и две бронзы.

Ярким событием турнира стал выход в финал Марины Тарасовой из Щелкова. В решающем матче ей противостояла четырехкратная чемпионка России Евгения Косецкая из Республики Татарстан.

Опытная соперница взяла верх, и юная спортсменка из Подмосковья завоевала заслуженное второе место. В мае текущего года года Марина Тарасова уже одержала победу на Кубке России по бадминтону в женском одиночном разряде.

Артур Печенкин из Орехово-Зуева стал двукратным бронзовым призером. Спортсмен поднялся на пьедестал почета как в одиночной категории, так и в парном мужском разряде.

Медалисты занимаются в спортивной школе олимпийского резерва по игровым видам спорта.

Чемпионат России по бадминтону проходил с 22 по 26 октября в Раменском в рамках федеральной программы «Спорт России».