Подмосковные активисты приняли участие в премии «Человек с большим сердцем»

Всероссийская премия «Человек с большим сердцем» состоялась в Москве 22 ноября. В мероприятии принимали участие более тысячи человек со всей страны. Это представители благотворительных организаций, активисты, волонтеры и общественники. Среди них были жители Подмосковья.

Московскую область представили Гульназ Измайлова, Татьяна Рычагова Сергей Асташкин, Елена Володькина, Камила Гусейнова, Ирина Башкатова и Елена Демидова. Они представили проекты в области обучения детей с инвалидностью, поддержки участников СВО, спасению бездомных животных и другие.

«Премия учреждена с целью выразить благодарность и признание тем, кто своим примером вдохновляет других на добрые дела, способствует развитию культуры взаимопомощи и формированию позитивной атмосферы в обществе», — отметили организаторы.

В рамках мероприятия отметили участников в номинациях «Юное сердце», «Молод душой», «От всего сердца», «Бизнес с большим сердцем», «Объединяющий сердца», «Будем здоровы — ЗОЖ», «Сердце без границ», «Большое сердце для маленьких друзей» и других.