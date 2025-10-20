Подмосковные агропредприятия отметили 26 наградами на выставке «Золотая осень»

Агропромышленный комплекс Подмосковья завоевал рекордное число наград различного уровня на федеральной выставке «Золотая осень». В конкурсной программе принимали участие 35 организаций. Они боролись за победу в восьми номинациях, сообщили в областном Минсельхозпроде.

В копилке региона оказались гран-при, 19 золотых, пять серебряных и одна бронзовая медаль. Еще пять организаций получили сертификаты и одна — благодарственное письмо от федерального отраслевого министерства.

Московская область подтвердила статус одного из флагманов экологичного сельского хозяйства. Подтверждением этого стал сертификат «Зеленый эталон», который вручили агрохолдингу «ЭКО-культура», и знак «Органик», полученный КФХ «Белые Луги».

Также сертификатами за высокое качество продукции на выставке отметили: производителя мясной и молочной продукции ООО «Шульгино», медовое КФХ «Сотовмед» и плодовое КФХ «Ягодный берег».

В номинации «Лучший проект фермера — грантополучателя» и подноминации «Фермерство — дело молодых» золото получил ИП глава КФХ Донгаев И. за производство и переработку продукции животноводства. Благодарственным письмом в этой же подноминации отметили ИП главу КФХ Маличенко М. за достижения в овощеводстве.

Кроме того, 15 наград высшей степени вручили подмосковным предприятиям за развитие племенного и товарного животноводства. Среди победителей оказались совхоз «Головково», овцеводческий агрокомплекс «Спасский», Шепиловская птицефабрика, коломенский рыбхоз «Осенка» и другие.

Государственная ветслужба Московской области была удостоена восьми медалей федерального Минсельхоза за достижения и вклад в развитие сферы.