Подмосковные агрохолдинги вошли в рейтинг лучших работодателей России

Портал по поиску работы hh.ru составил список лучших работодателей России за минувший год. В него включили 1792 компании из 69 регионов, в том числе 12 предприятий из Подмосковья.

Рейтинг сформировали с учетом мнений работодателей, опросов действующих и бывших сотрудников, а также оценок, которые компании получают от соискателей на платформе.

В категории самых больших агропредприятий, где работают свыше пяти тысяч человек, выше всех поднялась группа «Черкизово». Она заняла в рейтинге 11-е место с показателем 110,31 балла. В эту же категорию попала компания ГК «Рост».

Среди крупных компаний (до пяти тысяч сотрудников) лучший результат в аграрном секторе продемонстрировал агрохолдинг «Белая Дача», который занял 66-е место из 426 возможных.

В группе предприятий, где трудятся от 251 до тысячи человек, в список попали кондитерская фабрика «Конфаэль» и «Гринфилдс-Логистика», а среди небольших компаний – до 250 человек – отметили «Истринскую сыроварню».

В рейтинг включили также производителей продуктов питания и напитков. Лидерами в этой сфере стали Mars, «АБ ИнБевЭфес», «Логика молока» и «Черноголовка». Среди крупных компаний в этом сегменте лучшими стали «Алкогольная Сибирская Группа» и Hochland.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что включение региональнх компаний в список свидетельствует об их репутации, хороших условиях труда и конкурентной заработной плате.