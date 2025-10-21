Подмосковные аграрии стали лауреатами всероссийской премии

Предприятия аграрной отрасли Московской области получили высокую оценку на федеральном уровне. Два хозяйства из Подмосковья стали лауреатами первой всероссийской премии «25 Легендарных фермеров».

Награду учредила медиагруппа «Комсомольская правда» при поддержке Россельхозбанка и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Всего от Московского региона в конкурсе приняли участие 13 фермеров.

Торговая марка «Огуречная Столица» из Луховиц заняла третье место в номинации «Крутой поворот», где была отмечена за выпуск нестандартной продукции — пяти видов варенья из огурцов с разнообразными добавками, а также за производство мармелада, зефира и пряников.

Еще одним успехом для региона стала победа в номинации «Женщина в агробизнесе». Екатерина Киртока из крестьянско-фермерского хозяйства «Екатерининские сады» также заняла третье место. Ее достижением стало создание и успешное развитие вишневого сада площадью 66 гектаров и плантации черной смородины, занимающей 15 гектаров.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что эти результаты подтвердили высокий уровень развития малого и среднего агробизнеса на территории региона.