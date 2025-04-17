Подмосковные аграрии получат субсидии на агротехнологические работы по картофелю

Прием заявок на субсидии для аграриев начался в Подмосковье в феврале. Некоторые из программ поддержат компании, которые занимаются растениеводством. Часть из них уже прошли конкурсный отбор.

В конце прошлого месяца в регионе отобрали хозяйства, которые получат субсидии на агротехнологические работы по картофелю. Так, около 2,6 миллиона получат «Валмикс» из Талдома, около 1,7 миллиона — «Агрофорвард» из Воскресенска, 1,3 миллиона — «Сергиевское» из Коломны. Субсидии также предоставят совхозу «Проводник», «Данко» и другие предприятия. В сумме они получат более 12,4 миллиона рублей.

В министерстве добавили, что в прошлом году в регионе выкопали свыше 360 тонн картофеля. Общая площадь посадки составила 12,6 тысячи гектаров.

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