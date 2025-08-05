Подмосковные аграрии побили мировой рекорд по урожайности пшеницы

Предприятие «Щелково Агрохим» из Подмосковья установило рекорд по урожайности озимой пшеницы. Представитель Книги рекордов России Александр Пересвет зафиксировал впечатляющие результаты: особенно выделились сорта Ермоловка и Зюгановка. Урожайность Ермоловки превысила 140 центнеров с гектара, а Зюгановки — почти 185 центнеров. Эти показатели побили не только российские, но и мировые рекорды.

Сорт Ермоловка показал результат 140,2 центнера с гектара при влажности зерна 14,05%. Это значительно выше прежнего рекорда 2023 года, когда в хозяйстве «Дубовицкое» собрали 103,7 центнера с гектара. Урожайность сорта Зюгановка составила 184,95 центнера — это на пять центнеров больше, чем мировой рекорд, установленный британским фермером Тимом Ламиманом в 2022 году.

Таких результатов удалось достичь благодаря работе селекционеров под руководством директора департамента селекции и семеноводства компании Александра Прянишникова.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что это достижение стало возможным благодаря современным технологиям и научному подходу. Оно также подчеркивает значимость Орловской области как одного из ведущих регионов страны в сфере сельского хозяйства.