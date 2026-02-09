Подмосковные 10 гектаров: фермерам — земля в безвозмездное пользование

В Подмосковье с 2022 года действует программа поддержки фермеров «Подмосковные 10 гектаров», запущенная по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Она помогает аграриям развивать свои хозяйства.

По словам министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова, фермеры могут получить в безвозмездное пользование земельные участки, находящиеся в областной, муниципальной и неразграниченной собственности, сроком до 6 лет. «Благодаря программе мы не только можем помочь фермерствам в их расширении или становлении, но и вовлечь сельхозземлю в оборот, сделать так, чтобы она обрабатывалась, а не простаивала», — отметил он.

В прошлом году нескольким фермерским хозяйствам в Шатуре, Волоколамском и Коломне были переданы 78,3 гектара неразграниченной собственности.

В Минсельхозе Московской области напомнили, что площадь участков зависит от вида деятельности. Например, под овощеводство, садоводство и пчеловодство предоставляются участки до 50 гектаров, под растениеводство, зерновые и зернобобовые культуры — до 100 гектаров, а для разведения крупного рогатого скота — до 200 гектаров.

Заявитель должен соответствовать трем основным критериям: регистрация в Московской области, готовность достигнуть показателей эффективности использования земельного участка, отсутствие налоговых задолженностей и иных обязательных платежей. Программа действует в 26 городских округах Подмосковья.

Для того чтобы получить участок, необходимо собрать документы согласно перечню, установленному постановлением правительства Московской области от 06.05.2022 № 453/15. Землю можно получить с помощью услуги «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование» на сайте [uslugi.mosreg.ru](https://uslugi.mosreg.ru/services/23072). Срок рассмотрения заявки составляет 10 рабочих дней.

Подобрать подходящий участок можно на геопортале Подмосковья или на сайте Минмособлимущества из перечня земельных участков, утвержденных распоряжением Минмособлимущества от 29.04.2022 № 15ВР-787.