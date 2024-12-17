Подмосковную ОЭЗ «Дубна» признали одной из лучших в России

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Дубна» снова получила статус одной из лучших в России. По результатам VIII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ, подмосковная площадка вошла в тройку лидеров по всей России.

Заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что ОЭЗ «Дубна» сегодня занимает первое место в России по количеству резидентов.

В настоящее время на территории ОЭЗ зарегистрированы 164 резидента, инвестиции превышают 100 миллиардов рублей, а создано более девяти тысяч рабочих мест. Ее место в рейтинге еще раз подтверждает высокое качество индустриальной инфраструктуры, построенной в Дубне.

Зиновьева также заявила о впечатляющем интересе инвесторов к данной ОЭЗ, который служит основанием для дальнейшего расширения ее территории. ОЭЗ «Дубна» уже увеличивала свои границы в 2018 и 2020 годах, и следующее расширение запланировано в ближайшее время. Площадь ОЭЗ вырастет на 56,5 га, что доведет ее общую площадь до 336 га и позволит привлечь новых технологических инвесторов в регион.