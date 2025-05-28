Подмосковной Системе-112 первого июня исполнится 10 лет

Система-112 Московской области отметит десять лет со дня запуска 1 июня. За это время операторы приняли свыше 100 миллионов звонков, помогая людям в самых разных экстренных ситуациях.

Сегодня Система-112 — одна из крупнейших в стране. В ее работе задействовано около четырех тысяч специалистов. Они круглосуточно принимают вызовы, обрабатывают их и направляют нужные службы на место происшествий.

Чаще всего люди обращаются за медицинской помощью — на скорую пришлось более 26 миллионов звонков. Вторыми по числу обращений идут полиция и ГИБДД — более девяти миллионов вызовов. Почти миллион раз люди звонили в пожарную службу.

Позвонить в Систему-112 можно даже без денег на телефоне. Кроме звонков, обратиться за помощью можно через мобильное приложение «112 МО», по SMS, через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» или с помощью чат-бота в Telegram.