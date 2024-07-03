Подмосковное предприятие стало лауреатом конкурса «Звезда качества России»

Компания «ЗеленГрад» из Сергиево-Посадского городского округа завоевала награду на всероссийском конкурсе в номинации «Производители молочной продукции». Предприятие выпускает продукцию под маркой «Фермерское хозяйство „Сальково“».

На ферме большое внимание уделяется качеству сырья для производства продукции, и поэтому всю молочную продукцию «Сальково» изготавливают из молока джерсейских коров. Оно отличается сладким вкусом с пломбирными нотками, содержит 6% жира, высокое содержание белка, кальция и фосфора, а также полезный бета-казеин А2.

Это молоко легче переваривается и не вызывает аллергических реакций у людей, страдающих непереносимостью молочного белка казеина.

На ферме также производится крафтовый твердый сыр, каждая головка которого делается вручную и созревает от шести до 24 месяцев, приобретая более глубокий и насыщенный вкус.

Всероссийский конкурс «Звезда качества России» проводится ежегодно. За минувшие десять лет конкурса в нем приняли участие более тысячи компаний из 68 субъектов России.

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