Подмосковная компания «Альпина пласт» повысит производительность по нацпроекту

ООО «Альпина пласт», компания полного цикла из Клина, стала участником федерального проекта «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На предприятии, которое специализируется на разработке и производстве медицинских изделий, уже началась работа по оптимизации производственных процессов. В качестве пилотного потока выбран процесс производства пластырей.

Инициативная группа предприятия встретилась с экспертами Регионального центра компетенций Московской области (РЦК МО). Эксперты будут обучать коллектив ООО «Альпина пласт» инструментам бережливого производства, которые позволяют оптимизировать работу и повышать операционные показатели без дополнительных затрат.

В результате внедрения улучшений планируется сократить время протекания процесса на 10% и на столько же увеличить выработку на рабочих местах.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы стать его участником, необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.

Подробнее о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на инвестиционном портале Московской области.