Подмосковное предприятие НХП представило продукцию на выставке в Китае

С 11 по 17 ноября в Чэнду, столице провинции Сычуань, проходит фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Мероприятие организовал Российский экспортный центр. В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что на выставке представлены лучшие образцы российской продукции.

Более 130 производителей из 30 регионов России демонстрируют свои товары, а посетители могут принять участие в дегустациях и приобрести российские товары. Московскую область на выставке представляет Хотьковская фабрика резных художественных изделий, известная резьбой по кости мамонта. Промысел зародился в конце 19 века в селе Абрамцево и продолжает развиваться, предлагая уникальные изделия — от украшений до художественных композиций.

Напомним, Сычуань — третья провинция Китая, где проходит фестиваль «Сделано в России», уже ставший важной площадкой для знакомства с российской культурой и продукцией. Программа фестиваля включает показ российских фильмов и мультфильмов, а также творческие мастер-классы.