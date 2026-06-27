Подмосковное отделение КПРФ отправило в новые регионы 156-й гуманитарный конвой

В совхозе имени Ленина состоялся третий этап 50-й отчетно-выборной конференции Московского областного отделения КПРФ. Основной темой встречи стало выдвижение кандидатов партии на выборы депутатов Московской областной думы.

Подмосковное отделение КПРФ наладило собственное производство беспилотников, а также регулярно направляет гуманитарные грузы в новые регионы. На днях партия отправила уже 156-й гуманитарный конвой.

«Мы благодарим наших ребят, но, по существу, всю партию. На этом направлении сегодня мобилизовались все, и она стала единой», — заявил заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин.

В основу предвыборной кампании партии легла программа, предусматривающая меры поддержки промышленности, изменения в налоговой и кредитной политике, а также другие инициативы в экономической сфере.

Ранее в Воскресенске состоялось заседание штаба общественного наблюдения за выборами депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы.