Заседание штаба общественного наблюдения за выборами провели в Воскресенске

В Воскресенске состоялось заседание штаба общественного наблюдения за выборами депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы, которые пройдут в сентябре 2026 года. В фокусе обсуждения были три ключевые темы: основные нормы избирательного законодательства, анализ практики прошлых выборных кампаний и порядок выдвижения кандидатов.

Участники разобрали сложные вопросы, чтобы не повторять ошибок, а также обсудили права и обязанности каждой стороны в избирательном процессе.

«Главная задача штаба — обеспечить прозрачность каждого этапа избирательного процесса. Мы детально изучили законодательные нормы, чтобы в сентябре голосование в Воскресенске прошло максимально открыто и легитимно. Прозрачность выборов начинается с юридической грамотности каждого наблюдателя», — подчеркнул член штаба общественного наблюдения Николай Козлов.