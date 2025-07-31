Подмосковное мороженое из овечьего молока стали продавать на фудмаркете в Москве

Фермерское хозяйство «Черный лис» в Чехове выпускает различные виды молочной продукции — сыры, йогурты, творог и мороженое из овечьего молока. Теперь оно продается на одном из фудмаркетов Москвы, сообщили в подмосковном Минсельхозпроде.

Такое летнее лакомство содержит больше белка, кальция и витаминов, которые лучше усваиваются организмом.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году «Черный лис» произвел более 230 тонн коровьего и 0,5 тонны овечьего. Производство фермы развивается, в том числе благодаря господдержке. Например, в 2022 году хозяйство выиграло грант «Агростартап». На его средства производитель купил оборудование для переработки молока и новую сельхозтехнику.

Все меры поддержки ферм региона собраны на интерактивном портале. Там же можно подробнее ознакомиться с требованиями для участников, целями расходов и найти список нужных документов для отбора.