Подмосковное министерство поделилось экологическими рекомендациями ко Дню знаний

Региональные операторы Подмосковья подготовили несколько советов по экологическому проведению 1 сентября. Они рекомендовали отказаться от вредных и привычных для людей традиций и выбрать подходящие альтернативы.

Как сообщили в министерстве по содержанию территорий Московской области, вместо воздушных шаров на празднике можно запускать мыльные пузыри. Для оформления лучше подобрать биоразлагаемые украшения. Также школьникам предложили провести в этот день свои экоакции.

В качестве подарка учителю подойдет один букет от класса. Его можно заменить живым цветком в горшке или съедобным букетом. Помимо этого, ребята могут сделать что-то для своих преподавателей своими руками.

Специалисты посоветовали родителям отдавать предпочтение канцтоварам из переработанных материалов, отказываться от лишней упаковки, а для еды в школу использовать термос и ланчбокс вместо одноразовой посуды.

Так, начало учебного года сможет стать радостным событием не только для людей, но и для окружающей среды.