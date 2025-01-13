Подмосковное министерство напомнило правила утилизации новогодних игрушек

Новый год — время волшебства, семейных каникул и украшений. Гирлянды, мишура и огоньки создают праздничную атмосферу, но что с ними делать после завершения торжеств, рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Перед утилизацией украшений важно удалить пластиковые и фольгированные элементы с подарочных упаковок. Также стоит извлечь батарейки из электрических гирлянд.

При утилизации следует сортировать отходы по типам. Стеклянные елочные игрушки, бумажные упаковки и гирлянды нужно отправлять в синий контейнер. Мишуру, фольгированные гирлянды, пластиковые елочные игрушки и упаковки с блестками — выбрасывать в серый контейнер. Для электрических гирлянд предусмотрены специальные пункты приема.

Кроме того, весь декор и ненужные украшения можно доставить в пункты приема вторсырья «Мегабак». Там установлены контейнеры для бумаги, текстиля, стекла, металла, опасных отходов, батареек, бытовой техники, пластика, мебели, алюминия, ламп и обрезков растений.