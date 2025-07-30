Подмосковное министерство напомнило о штрафах за сброс крупногабаритных отходов

В этом году в Подмосковье внедрили новую систему контроля за нарушителями, сбрасывающими крупногабаритные отходы. Для физлиц штраф достигает пяти тысяч рублей, а для не отреагировавших на факт УК — 50 тысяч, напомнили в министерстве по содержанию территорий МО.

«В регионе более 66 тысяч камер с искусственным интеллектом. При их помощи мы разработали алгоритм выявления незаконопослушных жителей», — рассказал зампред правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

После обнаружения факта административная комиссия муниципалитета привлекает виновного к ответственности. Определить персональные данные по фото помогают ей правоохранители, а управляющая организация должна оперативно устранить последствия. Для уборки отводится два дня.

За полгода вынесли 469 постановлений, назначены штрафы на более чем 23 миллиона рублей. Уже удалось определить 78 нарушителей.

В министерстве по содержанию территорий МО напомнили, что сброс крупногабаритных отходов должен происходить только в специальный бункер. Найти адрес ближайшего можно на сайте ведомства.