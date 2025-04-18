Подмосковное министерство напомнило о штрафах за несвоевременный вывоз мусора

Во дворах многоквартирных домов каждый день работают камеры системы «Безопасный регион». С их помощью в Подмосковье следят за тем, чтобы жители и организации не выбрасывали крупногабаритный мусор в неположенных местах. Если управляющая компания или муниципальная организация не убирает мусор возле подъезда вовремя, им может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Чтобы быстрее реагировать на нарушения, все управляющие организации и МБУ подключены к специальному Telegram-боту.

«В регионе более 66 тысяч камер с искусственным интеллектом. При их помощи мы разработали алгоритм выявления незаконопослушных жителей. Привлекаем к участию и правоохранительный блок, в части определения персональных данных жителей по фото. Установили срок устранения последствий сброса отходов для управляющих организаций — 48 часов», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Только за неделю в Подмосковье управляющие компании и муниципальные организации получили 14 штрафов. Всего с начала работы системы в регионе вынесли 341 постановление на сумму более 16 тысяч рублей.

Кроме того, система с искусственным интеллектом зафиксировала 43 случая, когда жители сами выбрасывали крупногабаритный мусор во дворах. За это их оштрафовали на сумму до пяти тысяч рублей.