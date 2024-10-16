Подмосковное министерство напомнило о пунктах сдачи макулатуры

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали, как правильно подготовить бумажные отходы для переработки. Принести макулатуру можно на площадки для сбора вторсырья «Мегабак».

Как пояснили в ведомстве, в переработку принимают старые газеты и журналы, офисную бумагу, картонную упаковку, учебники, тетради, бумажные пакеты, книги.

В макулатуру нельзя сдать бумагу загрязнениями, например, от пищи, пластиковые или металлические элементы, или бумагу с лаковым покрытием или фольгой.

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