Подмосковное МЧС поучаствовало в автопробеге в честь годовщины Великой Победы | 360°

Подмосковье

15 мая 2024, 18:17

Подмосковное МЧС поучаствовало в автопробеге в честь годовщины Великой Победы

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Подмосковные сотрудники МЧС приняли участие в автопробеге, посвященному 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Стартовала колонна от здания Специального управления в Чехове-2.

Участники автопробега сделали несколько остановок у мемориалов, чтобы возложить цветы к местам захоронения воинов и почтить минутой молчания защитников Отечества.

Колонна останавливалась в поселке Столбовая, в селах Любучаны и Антропово, а завершился пробег в селе Добрыниха городского округа Домодедово Московской области.

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