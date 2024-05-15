Подмосковное МЧС поучаствовало в автопробеге в честь годовщины Великой Победы | 360°

15 мая 2024, 18:17
Подмосковное МЧС поучаствовало в автопробеге в честь годовщины Великой Победы
Подмосковные сотрудники МЧС приняли участие в автопробеге, посвященному 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Стартовала колонна от здания Специального управления в Чехове-2.
Участники автопробега сделали несколько остановок у мемориалов, чтобы возложить цветы к местам захоронения воинов и почтить минутой молчания защитников Отечества.Колонна останавливалась в поселке Столбовая, в селах Любучаны и Антропово, а завершился пробег в селе Добрыниха городского округа Домодедово Московской области.
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День Победы 9 мая
Великая Отечественная война
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