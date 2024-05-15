Подмосковное МЧС поучаствовало в автопробеге в честь годовщины Великой Победы | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 18:17 Подмосковное МЧС поучаствовало в автопробеге в честь годовщины Великой Победы Главное управление МЧС России по Московской области

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Подмосковные сотрудники МЧС приняли участие в автопробеге, посвященному 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Стартовала колонна от здания Специального управления в Чехове-2.

Участники автопробега сделали несколько остановок у мемориалов, чтобы возложить цветы к местам захоронения воинов и почтить минутой молчания защитников Отечества.

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