Подмосковное ГУРБ назвало 5 самых громких случаев мошенничества за 2024 год

Рейтинг самых крупных мошенничеств, совершенных в Подмосковье в 2024 году, составили в ГУРБ региона. Эти пять эпизодов лишили жителей в общей сложности около 110 миллионов рублей.

Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и банков.

В Черноголовке девушку обманули на 39 миллионов 339 тысяч 780 рублей. Мошенники убедили жертву в том, что они — сотрудники компании МТС, портала «Госуслуги», Росфинмониторинга и ФСБ. Жительница сначала перевела аферистам 1,5 миллиона рублей, а затем передала им три килограммовых слитка золота, золотые часы «Картье» и 100 тысяч евро наличными.

Под самый Новый год жительница Щелкова потеряла 17 миллионов 992 тысячи 416 рублей. В декабре женщине позвонили «сотрудники ФСБ» и убедили пострадавшую снять деньги со всех счетов и для безопасности передать их курьеру.

Пенсионерка из Подольска лишилась 17 миллионов 776 тысяч рублей. Мошенники тоже представились ей как «сотрудники ФСБ». Женщина сняла со своих счетов деньги и отдала их преступникам.

Преподавателя из Мытищ обманули на 16 миллионов 913 тысяч 749 рублей. Схема та же: «сотрудники ЦБ и ФСБ» запугали мужчину и убедили снять денежные средства со своих банковских счетов. Жертве даже пришлось продать свой автомобиль Мерседес Бенц.

Индивидуального предпринимателя из Сергиева-Посада лишили 15 миллионов 975 тысяч 600 рублей. Лжесотрудники ФСБ убедили, что необходимо перевести деньги на предоставленный ими счет.

По всем указанным эпизодам возбуждены уголовные дела. Жителям Подмосковья напомнили, что лучший способ не стать жертвой мошенников — класть трубку при поступлении подозрительного звонка.