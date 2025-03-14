Подмосковная теннисистка вышла в полуфинал международного турнира

Мирра Андреева станет участницей полуфинала WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, США. Ее победа на предыдущем этапе турнира стала десятой подряд. В четвертьфинале россиянка смогла обыграть украинскую спортсменку Элину Свитолину.

Подмосковная спортсменка признается, что нервничала, но пыталась справляться с эмоциями.

«На подаче я старалась действовать агрессивно. На приеме вспоминала Роджера Федерера и атаковала», — поделилась эмоциями Мирра Андреева после матча.

В полуфинале она сыграет с Игой Свентек из Польши.

В Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья отмечают, Мирра Андреева — первая теннисистка младше 18 лет, выигравшая 10 матчей подряд после Николь Вайдишовой в 2005 году.

Также спортсменка стала самой юной полуфиналисткой в Индиан-Уэллсе после Марии Шараповой. На соревнованиях Андреева не проиграла ни одного сета и уступила соперницам лишь 15 геймов.