Подмосковная спортсменка выиграла серебро на первенстве Европы по вольной борьбе

Подмосковная спортсменка Екатерина Карпушкина заняла второе место на первенстве Европы по вольной борьбе среди юниоров и юниорок до 24 лет. Турнир проводился с 8 по 12 марта в столице Албании.

Екатерина, выступая в весовой категории до 53 килограммов, провела три победные схватки со спортсменками из Белоруссии, Турции и Украины. В финале уступила сопернице из Азербайджана, сообщают в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Российская сборная по женской борьбе на турнире завоевала пять наград — две золотые и три серебряные.

Сейчас в Тиране проходит также первенство Европы по классическому стилю. 13 марта состоится финал по греко-римской борьбе. В нем примет участие еще один подмосковный борец — Алибек Амиров.