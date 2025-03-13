Подмосковная спортсменка выиграла серебро на первенстве Европы по вольной борьбе

Подмосковная спортсменка Екатерина Карпушкина заняла второе место на первенстве Европы по вольной борьбе среди юниоров и юниорок до 24 лет. Турнир проводился с 8 по 12 марта в столице Албании.
Екатерина, выступая в весовой категории до 53 килограммов, провела три победные схватки со спортсменками из Белоруссии, Турции и Украины. В финале уступила сопернице из Азербайджана, сообщают в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Российская сборная по женской борьбе на турнире завоевала пять наград — две золотые и три серебряные.
Сейчас в Тиране проходит также первенство Европы по классическому стилю. 13 марта состоится финал по греко-римской борьбе. В нем примет участие еще один подмосковный борец — Алибек Амиров.
Еще 115 новорожденных с экстремально низким весом спасли в Подмосковье с января
Выставку фотопортретов «Семья героя» открыли в Воскресенске
Состояние тысячи тракторов и коммунальных машин проверили в Подмосковье за неделю
Тишковец назвал время, когда шторм в Москве достигнет своего пика
Борец из Подмосковья стал победителем первенства Европы
Путепровод построят в Аникеевке в 2025 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте