Подмосковная спортсменка выиграла 2 бронзы на чемпионате России по грэпплингу

Подмосковная спортсменка Ирина Чернышова выиграла две бронзы на чемпионате России по грэпплингу и победила на чемпионате Европы в Баку. О молодом виде спорта и его популярности рассказал старший тренер спортклуба «Самбист» из Лыткарина Игорь Егоров в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Грэпплинг — это вид борьбы с минимальными ограничениями, где соперники сжимают и душат друг друга до тех пор, пока один из них не сдастся. Этот вид спорта активно развивают в Подмосковье, регион участвует в соревнованиях и первенствах и занимает призовые места.

Так, недавно соревнования прошли в Люберцах, где за победу боролись юниоры, а в Баку состоялся чемпионат Европы, где Ирина Чернышова из Лыткарина завоевала золото. Спортсменка также поучаствовала в турнире в Грозном и получила две бронзы.

По словам тренера Игоря Егорова, заниматься грэпплингом можно с пяти лет, а главный секрет успеха — заинтересованность не только ребенка, но и родителей.

В Подмосковье создана комфортная инфраструктура для занятий любым видом спорта, в том числе борьбой, для которой нужен только обустроенный зал. Тренироваться можно в ФОКах и на спортивных площадках, а вложения нужны минимальные — для грэпплинга необходимы только футболка и шорты.

Большой популярностью спорт пользуется и у взрослых — многие приходят на занятия после работы и учатся борьбе вместе с единомышленниками. По словам Егорова, даже 30-летний любитель может добиться высот и стать чемпионом.

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