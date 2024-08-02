Спортсменка из Лыткарина выиграла две медали чемпионата России по грэпплингу

Фото: Фото: Всероссийская федерация грэпплинга

Спортсменка из Лыткарина завоевала две бронзовые медали на чемпионате России по грэпплингу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Европейская чемпионка и обладательница Кубка России Ирина Чернышова добавила в свой актив две бронзы в категориях «грэпплинг» и «грэпплинг-ги» в весе до 64 килограммов.

Напомним, чемпионат России проходил с 26 по 29 июля в Грозном. По иитогам соревнований отобрали спортсменов на чемпионат мира, который пройдет с 7 по 12 сентября в Казахстане. Всего на турнире Московскую область представляли пять спортсменов из Лыткарина, Протвина, Раменского и Подольска.

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