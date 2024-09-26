Подмосковная спортсменка победила на чемпионате по лыжероллерам в Белоруссии

Открытый чемпионат по лыжероллерам и кроссу стартовал в Белоруссии. Представительница Московской области Виктория Лукашева завоевала золотую медаль.

Соревнования стартовали 26 сентября. В первый день участники состязались в спринте классическим стилем на дистанции 1,5 километра. Подмосковная спортсменка показала лучший результат и заняла первое место.

Второе место досталось белорусской лыжнице Анне Королевой, а третью ступеньку пьедестала заняла россиянка Диана Соболева.

Открытый чемпионат Белоруссии по лыжероллерам и кроссу проходит с 26 по 29 сентября в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи», расположенном в 20 километрах от Минска. В мероприятии участвуют 71 спортсмен. Среди них 42 мужчины и 29 женщин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».