Подмосковная спортшкола стала победителем Национальной премии

Подмосковная спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике и параатлет Денис Гнездилов стали победителями Национальной спортивной премии-2025. При выборе победителя учитывались результаты спортсменов на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по олимпийским видам спорта, а также соблюдение антидопингового законодательства. Учреждение получило награду в номинации «Надежда России — лучшая спортивная школа».

Сейчас в школе обучаются 607 человек, а тренерский состав включает 45 специалистов, среди которых трое имеют звание «Заслуженный тренер России», а 39 — высшую квалификационную категорию. За время работы в школе подготовили девять участников Олимпийских игр, 52 спортсмена, становившихся призерами чемпионатов, первенств и кубков мира и Европы, более тысячи чемпионов и призеров СССР, РСФСР и России.

За сезон спортсмены школы завоевали 150 золотых, 119 серебряных и 93 бронзовые медали на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях.

В номинации «Преодоление: лучший спортсмен» победу одержал параатлет Денис Гнездилов из регионального Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта. В этом году спортсмен установил мировой рекорд в толкании ядра среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата в классе F40 на чемпионате мира. Денису 38 лет, он является чемпионом Паралимпийских игр 2020 года в Токио и трехкратным чемпионом мира.

На церемонии вручения премии также состоялось награждение ведомственными знаками Министерства спорта России. Почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» отметили министра спорта Московской области Дмитрия Абаренова. Награду вручали министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.