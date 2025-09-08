Подмосковная Служба помощи при ДТП приняла 2,8 тысячи обращений за неделю
За семь дней подмосковная Служба помощи при ДТП приняла заявки от участников 2,8 тысячи автомобильных аварий. Это на 317 больше, чем неделей ранее.
Как рассказали в областном Минтрансе, всего на минувшей неделе помощь получили 5,7 тысячи водителей. При этом участники 1085 аварий обратились в Центры, еще 500 оформили европротоколы благодаря консультациям сотрудников горячей линии.
В ведомстве напомнили, что при ДТП без пострадавших необходимо покинуть машину и уйти за пределы проезжей части. Это позволит избежать повторного столкновения. Затем следует обратиться по номеру 112 и действовать по инструкции оператора.
Служба оказывает очную помощь в 16 центрах, а также круглосуточно по телефону.