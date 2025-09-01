Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2,6 тысячи заявок за неделю

За неделю служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оказала помощь участникам 2,6 тысячи аварий без пострадавших. Это на 43 случая меньше, чем семью днями ранее. Квалифицированную поддержку получили 5,1 тысячи водителей, сообщили в Минтрансе региона.

Помощь в оформлении аварий в центрах помощи при ДТП получили участники 1 014 ДТП, а 392 водителя оформили европротоколы с консультацией работников горячей линии. В ведомстве напомнили: если произошло ДТП без пострадавших, сначала нужно выйти из машины и уйти за пределы проезжей части — оставшись в транспортном средстве, можно попасть в повторное ДТП. После этого следует позвонить по номеру 112 и действовать по инструкциям оператора, который подскажет, что делать дальше.

Служба помощи при ДТП работает как единое пространство бесплатной поддержки в регионе. Она оказывает дистанционную помощь по телефону круглосуточно и очную помощь в 16 специальных центрах, которые работают ежедневно с 08:00 до 20:00.