Подмосковная Служба помощи при ДТП приняла 2,5 тысячи обращений за неделю

Фото: Медиасток.рф

Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2,5 тысячи обращений от участников автомобильных аварий за неделю. Это на 108 больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, тысяча обратившихся получили помощь при оформлении аварии, еще 281 человек составил европротоколы.

Получить помощь в службе можно очно и дистанционно. Центры работают в 15 округах региона, в том числе в Красногорске, Королёве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре и других.

Попавшим в ДТП водителям советуют обращаться по номеру 122 и действовать по инструкции оператора.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Кубань, Турция, Кавказ». Россиянам назвали самые популярные курорты в сентябре и октябре

Запланированная сенсация. На выборах в Тюрингии и Саксонии побеждают «пророссийские» силы

Митинги под лозунгами защиты демократии от проявлений нацизма прошли в сотне немецких городов. Saxony

Для детей на выставке «Москва промышленная. Город будущего» организуют мастер-классы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Дело «королевы марафонов» дошло до суда. Какой срок грозит Елене Блиновской?

Секс после пятидесяти. В чем особенности зрелого удовольствия?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте