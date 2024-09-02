Подмосковная Служба помощи при ДТП приняла 2,5 тысячи обращений за неделю
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2,5 тысячи обращений от участников автомобильных аварий за неделю. Это на 108 больше, чем неделей ранее.
Как рассказали в подмосковном Минтрансе, тысяча обратившихся получили помощь при оформлении аварии, еще 281 человек составил европротоколы.
Получить помощь в службе можно очно и дистанционно. Центры работают в 15 округах региона, в том числе в Красногорске, Королёве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре и других.
Попавшим в ДТП водителям советуют обращаться по номеру 122 и действовать по инструкции оператора.
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