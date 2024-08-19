Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2,4 тысячи звонков за неделю

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За прошедшую неделю на «горячую линию» Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области обратились участники 2,4 тысячи ДТП. Из них тысяча человек получили помощь по оформлению аварий в Центрах помощи, а 304 заявителей оформили европротоколы с помощью консультаций операторов.

Служба предоставляет бесплатную помощь при ДТП в Подмосковье в двух форматах: круглосуточные консультации по телефону и очное оформление аварий без пострадавших в 15 Центрах помощи. Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют звонить по номеру 112 и следовать инструкциям оператора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развязку между Володарским и Каширским шоссе построят в декабре.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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