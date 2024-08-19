Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2,4 тысячи звонков за неделю

За прошедшую неделю на «горячую линию» Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области обратились участники 2,4 тысячи ДТП. Из них тысяча человек получили помощь по оформлению аварий в Центрах помощи, а 304 заявителей оформили европротоколы с помощью консультаций операторов.

Служба предоставляет бесплатную помощь при ДТП в Подмосковье в двух форматах: круглосуточные консультации по телефону и очное оформление аварий без пострадавших в 15 Центрах помощи. Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют звонить по номеру 112 и следовать инструкциям оператора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развязку между Володарским и Каширским шоссе построят в декабре.

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