Подмосковная Служба помощи при ДТП обработала 4,2 тысячи заявок с 1 января

Подмосковная служба помощи при ДТП обработала 8,5 тысячи заявок от водителей с начала января. Консультации получили участники 4,2 тысячи автомобильных аварий без пострадавших.

Как рассказали в региональном Минтрансе, участники 1,3 тысячи ДТП получили в оформлении аварии в очных центрах, еще 529 составили европротоколы благодаря консультации сотрудников горячей линии.

«Если у вас сломался автомобиль или вы попали в ДТП без пострадавших — не оставайтесь в машине. Покиньте автомобиль, уйдите за пределы проезжей части и только когда вы будете в безопасном месте, обратитесь по номеру 112 — операторы помогут вам и подскажут порядок действий», — напомнили в ведомстве.

Служба помощи при ДТП в Подмосковье проводит консультации по телефону круглосуточно. Лично за консультацией можно обратиться в 16 центров.