Подмосковная скорая запустила Telegram-бот для пациентов

В Московской области появился новый способ связаться с региональной станцией скорой медицинской помощи. Теперь жители Подмосковья могут написать в Telegram-бот и получить оперативную обратную связь. Обращаться могут как пациенты, так и их родственники.

Заместитель главного врача подмосковной скорой помощи Наталья Дзуцева сообщила, что служба работает круглосуточно, а медики всегда готовы помочь жителям региона. Она отметила, что сегодня в Подмосковье работает 53 подстанции и 91 пост скорой помощи. По ее словам, чат-бот создали для того, чтобы жители могли задать вопросы о работе службы, сообщить о проблемах при вызове бригады или, наоборот, передать благодарность медикам. Также можно поделиться предложениями по улучшению работы экстренной службы.

Обратная связь с подмосковной скорой стала еще доступнее: чат-бот работает круглосуточно, сообщения обрабатываются быстро, и ни одно обращение не остается без ответа. Кроме того, интерфейс сервиса максимально простой, и пользователю не нужно проходить сложную регистрацию.