Подмосковная система видеонаблюдения помогла выявить 1760 нелегальных перевозчиков строймусора летом

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Более 90 миллионов штрафов выписали за незаконную перевозку отходов в Подмосковье за лето. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось выявить 1760 нарушителей.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, чаще всего камеры фиксировали нарушения правил перевозки строительных отходов в Ленинском городском округе на участке трассы М-4 «Дон» и на трассе «Каширское шоссе».

Кроме того, в регионе регулярно проходят эко-рейды. Чтобы получить талон на легальную перевозку строительных отходов, нужно на сайте госуслуг предоставить личные данные, а также информацию о происхождении и объеме отходов.

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