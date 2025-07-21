Подмосковная Система-112 приняла свыше 6 миллионов вызовов с начала года

В Подмосковье действует Система-112, которая позволяет оперативно получить помощь в экстренных ситуациях. С начала года операторы приняли более шести миллионов вызовов.

На долю скорой помощи приходится 65,8% всех обращений, на втором месте по популярности оказались вызовы полиции и сотрудников ГИБДД с показателем 25,4%. Третью строчку занимает служба пожарной охраны — 3,5%. Остальные вызовы распределяются между газовой службой, комитетом лесного хозяйства и другими службами.

С января около 700 тысяч вызовов касались информационных запросов по темам жилищно-коммунального хозяйства, дорожного движения и другим вопросам. Еще 40 тысяч обращений были межрегиональным. Также зарегистрировали более 1,6 тысячи случаев, когда абонентам потребовалась психологическая поддержка.

Телефонный звонок сохраняет лидерство как основной способ связи с экстренными службами — таким образом помощь запросили более 5,4 миллиона жителей. Стремительно набирает популярность цифровой формат обращений: мобильное приложение «112 МО» с начала года использовали для вызова помощи свыше 8,7 тысячи раз, что вдвое превышает показатель прошлого года.

На сегодняшний день доступно пять способов связи с операторами «112»: экстренный вызов, SMS-сообщение, бот в Telegram, приложение для мобильного телефона и система ЭРА-ГЛОНАСС.