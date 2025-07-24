Подмосковная Система-112 приняла свыше 6 миллионов вызовов с начала года

С января 2025 года операторы Системы-112 в Подмосковье обработали свыше шести миллионов звонков, что подтверждает ее востребованность и надежность. Каждый день на горячую линию поступает около 35 тысяч обращений, что позволяет оперативно реагировать на любые нештатные ситуации.

Свыше 1,8 миллиона раз жители вызывали скорую помощь, 743 тысячи обращений поступили в полицию и ГИБДД, а еще 104 тысячи вызовов были зарегистрированы пожарной охраной.

Сегодня 97% всех экстренных звонков успешно обрабатывают через единый номер 112. Сотрудниками системы являются более 3,8 тысячи квалифицированных специалистов, обеспечивающих круглосуточную работу службы.

Для максимального удобства граждан способы связи с экстренными службами постоянно совершенствуются. Жители региона могут обратиться за помощью не только по телефону, но и через SMS-сообщения, чат-бота, видео-консультации, систему «ЭРА-ГЛОНАСС», а также с помощью мобильного приложения.