Подмосковная Система-112 приняла около 50 тысяч заявок о пожарах с января

В Подмосковье действует Система-112, которая круглосуточно принимает вызовы от жителей, попавших в беду. С начала года операторы обработали около 50 тысяч сообщений о возгораниях.

Почти за четыре месяца по номеру 112 заявили более чем о 10 тысячах природных пожаров.

Жителей и гостей Московской области призвали в случае обнаружения пламени не паниковать и незамедлительно сообщить в экстренные службы. Оператору необходимо коротко и четко объяснить, что именно произошло.

Если человек не может рассказать, где он находится, диспетчеры определят его положение с помощью службы геолокации.

Место пожара следует покинуть как можно скорее, оказав помощь детям, пожилым и маломобильным людям.

Если пламя вспыхнуло в помещении, нельзя открывать окна, так как доступ кислорода приведет к его распространению. Также следует помнить, что дым поднимается вверх, поэтому выходить нужно пригнувшись.

В задымленном помещении следует дышать через влажную или сухую ткань.