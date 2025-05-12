Подмосковная Система-112 приняла свыше 360 тысяч вызовов в майские праздники

Традиционно в период майских праздников Система-112 Московской области переходит на особый режим работы. Причиной становится массовый приток дачников и туристов, из-за чего население региона временно увеличивается.

В первые четыре дня мая, а также с 8 по 11 число, операторы приняли свыше 360 тысяч звонков. В обычные дни число вызовов не превышает 22–25 тысяч в сутки, тогда как в праздники их число достигало 41 тысячи за 24 часа.

Чаще всего жители и гости Подмосковья обращались за экстренной медицинской помощью — таких вызовов зафиксировали около 90 тысяч. На втором месте по количеству обращений — полиция и ГИБДД, куда поступило порядка 41 тысячи звонков.

Более восьми тысяч раз диспетчеры приняли сообщения о пожарах. Остальные обращения касались работы комитета лесного хозяйства, антитеррористической службы и других ведомств.

Напомним, Система-112 начала работу в Московской области летом 2015 года. Сегодня ее сотрудниками являются свыше 3,8 тысячи специалистов, а общее количество принятых вызовов за все время существования службы превысило 100 миллионов.