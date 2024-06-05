Подмосковная Система-112 приняла свыше 2 тысяч заявок о пале травы с марта
Ежегодно весной в Подмосковье возникает пожароопасная проблема — пал сухой травы. Только с начала весны подмосковная Система-112 приняла свыше двух тысяч обращений по данной теме.
Спасатели напоминают, что около 90% природных пожаров происходит по вине человека. Причиной возгораний могут стать непотушенные костры и окурки, шалость или умышленный поджог.
Жителям и гостям Московской области напоминают, что в пожароопасный период жечь сухую траву нельзя. При обнаружении возгорания необходимо звонить по номеру 112.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.
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