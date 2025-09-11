Подмосковная Система-112 приняла свыше 130 тысяч заявок о пожарах с начала года

Работа подмосковной Системы-112 организована таким образом, чтобы помощь людям поступала максимально быстро. Пока оператор уточняет детали происшествия, соответствующие службы уже направляются на место случившегося.

С начала года диспетчеры Системы-112 обработали свыше 130 тысяч вызовов, связанных с пожарами.

Звонки, однако, поступают не только в случае возгораний. Недавно житель Одинцова сообщил, что его пожилой сосед упал и не смог самостоятельно подняться. По указанному адресу незамедлительно выехали спасатели и врачи, которые оказали мужчине помощь и доставили его в медицинское учреждение.

Другая история произошла в Коломне. У женщины сломался замок, и она не могла попасть в квартиру, где находился ее маленький ребенок. Мать обратилась в Систему-112, после чего на место прибыли спасатели и сотрудники полиции, которые аккуратно открыли дверь. Ребенок не пострадал.