Подмосковная Система-112 приняла свыше 106 млн вызовов за 10 лет

За все время работы подмосковная Система-112 приняла свыше 106 миллионов вызовов. Сегодня абсолютное большинство обращений в экстренные службы региона — 97% — поступают по этому короткому номеру.

Чаще всего жители и гости региона звонят для вызова скорой медицинской помощи — 64% от общего числа.

Более четверти обращений адресованы полиции и дорожной инспекции. Оставшиеся распределяются между пожарными, аварийной газовой службой и другими структурами.

Главный плюс Системы-112 — это слаженная работа специалистов разных профилей. Благодаря современным технологиям и оперативному взаимодействию время прибытия представителей служб на место чрезвычайной ситуации теперь составляет в среднем 31,5 минуты. Это почти на 40 минут быстрее, чем в 2015 году.

Служба постоянно совершенствуется. Сейчас она переходит на российское программное обеспечение. Для операторов уже внедрили новые удобные программы и эргономичные рабочие места. Кроме того, начался первый этап импортозамещения в сфере обновления серверов.

Сейчас Система-112 объединяет 517 объектов в Подмосковье, а также свыше 3800 операторов и диспетчеров. К ежедневным дежурствам привлекают более 350 специалистов.

Система работает круглосуточно без перерывов и выходных.