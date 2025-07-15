Подмосковная Система-112 приняла свыше 102 миллионов вызовов за 10 лет

Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Фото: Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

В Подмосковье уже 10 лет работает Система-112. Служба экстренного реагирования за этот период обработала свыше 102,5 миллиона вызовов.

Система, созданная по решению губернатора Подмосковья, непрерывно развивается, интегрируя инновационные решения для оказания оперативной помощи жителям и гостям региона.

Проект запустили в тестовом режиме 1 июня 2015 года. За десятилетие функционал службы существенно увеличили, добавив свыше 30 новых опций.

В числе нововведений — инструмент анализа голосовых данных, помогающий операторам оперативно определять суть обращения и выделять наиболее срочные. Также начали действовать чат-бот и видео-чат, предоставляющие дополнительные способы связи с сотрудниками центра, что особенно важно для людей с инвалидностью.

Также внедрили сервисы геолокации, обновили приложение для смартфонов и запустили рассылку сообщений о процессе выполнения заявок.

Сейчас через систему поступает свыше 97% всех обращений в экстренные службы. Временной интервал реагирования на сложные инциденты уменьшился на 45% — с 70 до 38 минут.

С января жители и гости Московской области воспользовались номером 112 более шести миллионов раз.

В штате трудятся почти четыре тысячи профессионалов: операторы, психологи, переводчики, IT-специалисты, координаторы и другие сотрудники.