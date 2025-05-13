Подмосковная Система-112 приняла свыше 100 миллионов вызовов с 2015 года

С момента запуска в 2015 году Единая служба спасения Московской области, созданная по инициативе губернатора, стала настоящим гарантом безопасности для жителей региона. За эти годы операторы Системы-112 приняли свыше 100 миллионов обращений.

Ежедневно операторы обрабатывают свыше 30 тысяч вызовов. Служба помогает не только местным жителям — примерно 850 тысяч обращений поступили из других регионов России, а пять тысяч вызовов были приняты на иностранных языках благодаря штату профессиональных переводчиков.

Согласно статистике, 26 миллионов вызовов передали в скорую помощь, девять миллионов — в полицию и ГИБДД, миллион — в пожарную охрану. Кроме того, диспетчеры обработали 13 миллионов справочных запросов и оказали психологическую поддержку 40 тысячам человек.

Служба также координирует работу газовых служб, лесного хозяйства и антитеррористических подразделений.

За годы работы система значительно усовершенствовалась. Одним из ключевых нововведений стал интеллектуальный алгоритм, позволяющий одновременно направлять на место происшествия несколько экстренных служб. Это сократило время реагирования и повысило эффективность помощи.

Сегодня в подмосковной Системе-112 работают четыре тысячи операторов и диспетчеров.

Чтобы вызвать помощь, следует позвонить по номеру 112.