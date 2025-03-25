Подмосковная Система-112 приняла почти 100 миллионов вызовов с 2015 года

С 1 июня 2015 года в Подмосковье действует Система-112. Операторы службы спасения почти за 10 лет приняли 99 миллионов обращений от местных жителей.

Диспетчеры помогают людям, которые попали в ситуации, требующие немедленного реагирования.

Чаще всего жители Московской области обращаются в скорую помощь — за 10 лет зарегистрировали 25 миллионов вызовов. Еще восемь миллионов звонков и сообщений зафиксировали в полицию и ГИБДД. В пожарную охрану за это время обратились свыше миллиона человек.

Попавшие в беду жители Подмосковья могут позвонить в службу спасения по телефону даже при отсутствии СИМ-карты, отправить сообщение, написать через приложение «112 МО» и чат-бота в Telegram, а также использовать оборудование «ЭРА-ГЛОНАСС».