Подмосковная Система-112 приняла более 2 млн вызовов за лето

Подмосковная Система-112 подвела итоги летнего сезона. В это время больше всего обращений связано с отдыхом на природе, сбором грибов и происшествиями на воде. За лето операторы службы приняли свыше 2,5 миллиона звонков.

Около 60% обращений касались здоровья и вызова скорой помощи, 30% — работы полиции и ГИБДД, а остальные 10% — пожаров, газовых аварий, лесного хозяйства и других экстренных ситуаций.

Особенно актуален летом поиск заблудившихся в лесу людей, чаще всего любителей грибов. В этом году операторы обработали около тысячи сообщений о пропавших. Благодаря системе геопозиционирования и мобильному приложению Системы-112, где есть функция «Связанные контакты», найти человека удается быстрее. Поиском занимаются совместно с Комлесхозом, спасателями и добровольными отрядами.

Много вызовов связано и с происшествиями на воде — за лето зафиксировано более 100 таких случаев. Скорая помощь, спасатели и полиция быстро реагируют, чтобы минимизировать последствия, а при необходимости операторы оказывают психологическую поддержку.

Помимо этого, жители и гости Московской области обращались из-за укусов насекомых или змей. Специалисты подсказывали, что делать в первую очередь, а при необходимости направляли скорую помощь.