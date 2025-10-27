Подмосковная Система-112 приняла более 105 млн обращений за 10 лет

В Московской области Система-112 стала главным помощником жителей и гостей региона в экстренных ситуациях. Сегодня более 97% всех вызовов экстренных служб поступает именно на этот номер.

Служба спасения работает с 1 июня 2015 года. За это время ее операторы приняли свыше 105 миллионов звонков. По единому номеру можно вызвать скорую помощь, полицию (включая ГИБДД), пожарных, аварийные службы газа, службу «Антитеррор» и другие экстренные подразделения.

В штате системы работают более 3,8 тысячи специалистов: операторы, диспетчеры, профессиональные психологи, лингвисты, IT-специалисты и другие сотрудники, обеспечивающие круглосуточную работу службы.

Сегодня обратиться в 112 можно несколькими способами: по телефону, через СМС, чат-бот и видео-чат, с помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС» или мобильного приложения «112 МО». Система позволяет одновременно направлять к месту происшествия несколько служб — скорую помощь, полицию, пожарных и другие оперативные подразделения.