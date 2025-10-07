Подмосковная Система-112 приняла 7 тысяч вызовов через «ЭРА-ГЛОНАСС» с января

Подмосковная Система-112 через встроенные терминалы «ЭРА-ГЛОНАСС» приняла свыше семи тысяч автоматических оповещений о дорожно-транспортных происшествиях. Общее количество экстренных вызовов с использованием оборудования превысило 54 тысячи.

Системы начали совместную работу в 2017 году, что позволило значительно ускорить прибытие помощи на место аварии.

Цифровые данные о точных координатах автомобиля и его характеристиках незамедлительно поступают операторам, что критически важно при серьезных авариях, когда люди не в состоянии самостоятельно позвонить в службу спасения.

Особую ценность эта система представляет на трассах, удаленных от крупных городов более чем на 30 километров. Именно оттуда поступает более половины всех автоматизированных вызовов.

В таких условиях каждая минута имеет огромное значение.

Уникальность «ЭРА-ГЛОНАСС» заключается в том, что около 90% сообщений передают исключительно через систему, без дублирования от других источников.

Система обеспечивает передачу информации о факте и месте происшествия диспетчеру как в автоматическом, так и в ручном режиме. Среднее время передачи данных составляет 19 секунд.