Подмосковная Система-112 приняла 6,5 тысячи вызовов через «ЭРА-ГЛОНАСС» с января

Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Фото: Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Специалисты подмосковной Системы-112 с начала года обработали более 6,5 тысячи обращений, поступивших через «ЭРА-ГЛОНАСС». Оборудование автоматически передает сведения о дорожно-транспортных происшествиях.

Система мгновенно сообщает о точном месте и времени аварии, что позволяет экстренным службам оперативно направить помощь.

Водители также могут активировать «ЭРА-ГЛОНАСС» вручную, нажав кнопку SOS, которая обычно расположена на потолочной консоли или панели управления автомобиля. Никаких дополнительных настроек не требуется.

После нажатия кнопки водителя или пассажира сразу соединяют с оператором Системы-112.